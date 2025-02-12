Sinop'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede önceki gün etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması, Akçabük ile Karabey köyleri arasındaki ulaşımı kesmişti. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Ayrıca, yolculuk yapacak vatandaşlara dikkatli olmaları ve güzergahı kullanmadan önce yetkililerden bilgi almaları önerildi. - SİNOP