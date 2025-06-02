Sinop'ta Hastane Acil Servisinde Kimyasal Patlama: 1 Hemşire Yaralandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesi Devlet Hastanesi acil servis bölümünde kimyasal maddelerin neden olduğu belirtilen patlamada, 1 hemşire yaralandı.

Sinop Türkeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bir patlama meydana geldi. Kimyasal maddelerin neden olduğu belirtilen patlamada, acil serviste bulunan hemşire Damla G. B. yaralandı. Yaralı hemşireye ilk müdahale hastanede doktorlar tarafından yapıldı. Hemşire daha sonra Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın ardından emniyet ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği hastane, tedbir amaçlı boşaltıldı.