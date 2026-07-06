Haberler

Sinop'ta yağmur ve bereket duası

Sinop'ta yağmur ve bereket duası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde her yıl 5 Temmuz'da düzenlenen Yağmur Türbesi ve Yağmur Duası programı, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Vatandaşlar yağmur ve bereket için dua ederken, gelenek gelecek nesillere aktarılacak.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyü Usva Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Yağmur Türbesi ve Yağmur Duası programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Her yıl 5 Temmuz tarihinde düzenlenen programda, vatandaşlar yağmurun yağması, bereketin artması ve bolluk için bir araya gelerek dua etti. Program, çevre köylerden gelen vatandaşların da katılımıyla birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşti.

Satı Köyü Muhtarı Aslan Sönmez, geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Atalarımızdan miras kalan bu geleneği her yıl 5 Temmuz'da birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzyıllardır sürdürülen geleneğin, köy halkı arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden vatandaşlar, programın gelecek nesillere de aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi'ne saatler kala Fransa'dan çok önemli Türkiye adımı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Bastık Evleniyor!

Zeynep Bastık Evleniyor!
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü