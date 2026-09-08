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Sinop’ta evlilik kredisinden yararlanan çiftlere eğitim

Sinop’ta evlilik kredisinden yararlanan çiftlere eğitim
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakanlığın sunduğu Evlilik Kredisi hizmetinden faydalanan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Süreçler Eğitimi" düzenledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakanlığın sunduğu Evlilik Kredisi hizmetinden faydalanan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Süreçler Eğitimi" düzenledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çalışmaları kapsamında evlenecek çiftlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görevli Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından Evlilik Kredisi hizmetinden yararlanan genç çiftlere eğitim verildi.

Sinop Valiliği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) salonunda gerçekleştirilen programda; evlilikte eş seçimi, evliliğin hukuksal, toplumsal ve kültürel boyutları ile eşlerin karşılıklı yükümlülükleri ele alındı.

Aile Eğitim Programı (AEP) eğitim modülü çerçevesinde düzenlenen oturumlarda ayrıca aile içi sağlıklı iletişim, problem çözme becerileri ile ebeveynlik rol ve sorumlulukları gibi kritik başlıklar detaylıca işlendi. Çiftlerin sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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