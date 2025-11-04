Sinop'ta Duyarlı Balıkçı Mersin Balığını Korudu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan amatör balıkçı Nejat Demircan'ın ağına, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, koruma altındaki balığı zarar vermeden denize bıraktı.

Biyolojik çeşitliliğin önemli unsurlarından olan ve ekonomik değeriyle de öne çıkan mersin balığı, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunuyor. Zaman zaman balıkçıların ağlarına takılan mersin balığının popülasyonunun artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çalışmalar yapılıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde denize açılan amatör balıkçı Nejat Demircan'ın ağına, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, koruma altındaki balığı zarar vermeden yeniden denize bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Demircan, "Ağımıza bir adet Mersin balığı denk geldi. Tabii ki biz de bu balığı suya iade edeceğiz. Sürdürülebilir balıkçılık için, gelecek nesillerimiz için mersin balığımızı suya iade ediyoruz" dedi.