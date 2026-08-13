Sinop'ta Dalga Uyarısı: Bu Sahillere Denize Girmeyin

Sinop Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen dalga yüksekliği ve olumsuz deniz şartları nedeniyle bir uyarı açıklaması yayımladı.

Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan alınan son verilere göre, 13 Ağustos Perşembe(bugün) günü saat 15.00'ten itibaren il sahillerinde dalga yüksekliğinin 1,2 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Muhtemel boğulma vakalarının ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla uyarıda bulunulan açıklamada, özellikle Sarıkum ile Adabaşı arasında kalan kuzey sahillerinde denize girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı