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Sinop'ta geleceği şekillendiren gençler sahneye çıktı

Sinop'ta geleceği şekillendiren gençler sahneye çıktı
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Sinop'ta Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 'Akıllı Kapsülde Yaşam' temasıyla düzenlenen proje şenliğinde öğrenciler havacılık ve uzay projelerini sergiledi.

Sinop'ta "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yıl sonu coşkusu yaşandı. Geleceği şekillendiren genç kaşifler, "Akıllı Kapsülde Yaşam" temasıyla hazırladıkları havacılık ve uzay projelerini sergiledi.

Sinop Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Proje Şenliği ve Ödül Töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen atölyelerde eğitim gören öğrenciler, uzun süren emeklerinin karşılığını bu şenlikte aldı.

Bu yıl "Akıllı Kapsülde Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen şenlikte, geleceğin teknoloji liderleri olan öğrenciler; havacılık ve uzay alanında hazırladıkları yenilikçi ve sınırları zorlayan projelerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Bilgi, beceri ve yüksek üretkenliklerini ortaya koyan gençlerin sunumları jüriden tam not aldı.

Şenliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, stantları inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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