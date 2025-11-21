Sinop'ta Çocuk Hakları Tanıtımı Eğitimleri Düzenlendi

Sinop'ta, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında il genelindeki okullarda "Çocuk Hakları Tanıtımı" eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimler, Sinop Anadolu Lisesi, Seydi Ali Reis MTAL, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Gazi İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Sinop Fen Lisesi, Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ve Ayancık Yunus Emre Ortaokulu olmak üzere toplam 9 okulda düzenlendi.

Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin haklarına dair farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Eğitimler sayesinde çocuklar hem haklarını öğrenme hem de savunma konusunda bilinçlendirildi.

Sinop İl Çocuk Komitesi yetkilileri, eğitimlerin aynı zamanda komiteye yeni gönüllü üyeler kazandırdığını belirterek, "Çocuklarımızın haklarını öğrenmeye ve savunmaya gösterdikleri ilgi, çalışmalarımıza güç ve umut katıyor" dedi. - SİNOP