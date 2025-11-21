Haberler

Sinop'ta Çocuk Hakları Tanıtımı Eğitimleri Düzenlendi

Güncelleme:
Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Sinop'taki okullarda 'Çocuk Hakları Tanıtımı' eğitimi verildi. Eğitimler, öğrencilerin haklarına dair farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Sinop'ta, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında il genelindeki okullarda "Çocuk Hakları Tanıtımı" eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimler, Sinop Anadolu Lisesi, Seydi Ali Reis MTAL, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Gazi İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Sinop Fen Lisesi, Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ve Ayancık Yunus Emre Ortaokulu olmak üzere toplam 9 okulda düzenlendi.

Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilerin haklarına dair farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Eğitimler sayesinde çocuklar hem haklarını öğrenme hem de savunma konusunda bilinçlendirildi.

Sinop İl Çocuk Komitesi yetkilileri, eğitimlerin aynı zamanda komiteye yeni gönüllü üyeler kazandırdığını belirterek, "Çocuklarımızın haklarını öğrenmeye ve savunmaya gösterdikleri ilgi, çalışmalarımıza güç ve umut katıyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Tıra çarpan araç paramparça oldu

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

