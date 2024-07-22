Sinop'ta bir kedi 11 yavru doğurdu

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bir kedi tek seferde 11 yavru doğurdu. Veteriner hekim Ahmet Kaya, "Başarılı geçen sezeryan sonucu 11 tane yavru kedi dünyaya geldi. 11'i de sağlıklı ve çok güzel. 5 gündür yaşıyorlar. Bu rakam rekor denilebilecek bir rakam. Dünya genelinde 19 taneymiş rekor. Türkiye genelinde 11 sayısı kaydedilmemiş" dedi.

Sinop'ta bir kedinin sağlığından kuşku duyan vatandaşlar, durumu Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne bildirdi. Karnındaki şişlik şikayetiyle getirilen kedinin yapılan kontrollerin ardından hamile olduğu anlaşıldı. Ardından hamile kedi hemen doğuma alındı. Sezeryan doğum sonucunda kedinin karnından tam 11 tane yavru alındı. Veterinerler bu durum karşısında şaşkına döndü. Yavrular, süt anne çıkması halinde sahiplendirilecek.

"Bu rakam rekor denilebilecek bir rakam"

Klinikte hizmet veren veteriner hekim Ahmet Kaya, şöyle konuştu:

"Sinop'ta bir hayvansever tarafından getirilen kedinin karnının çok şişkin olduğunu, yürümekte zorlandığını görünce muayenemizi yaptık. Yaptığımız muayenede çoklu gebeliğe rastladık. Bu hayvanımızın kan tahlilleri yapıldıktan sonra anesteziye uygun olup olmadığı değerlendirilip acilen sezaryene alındı. Başarılı geçen sezaryen sonucu 11 tane yavru kedi dünyaya geldi. 11'i de sağlıklı ve çok güzel. 5 gündür yaşıyorlar. Bu rakam rekor denilebilecek bir rakam. Dünya genelinde 19 taneymiş rekor. Türkiye genelinde 11 sayısı kaydedilmemiş. Yaşı olan klinik tecrübesi olan veteriner hekimlerimize de sorduk. Onlar da 11 rakamıyla hiç karşılaşmadıklarını söylediler. Yani, bu rakam rekor denilebilecek bir rakam. 4 tanesini sahiplendirdik. 7 tanesi de anneyle birlikte. Onlara süt anne ihtiyacı hala devam ediyor. Çünkü, annenin tek başına beslemesi mümkün değil. Burada biz yaklaşık 5 gündür besliyoruz. Daha fazla bakıma ve daha fazla ilgiye ihtiyaçları var. Sokakta kalmaları doğru değil. Süt anne olan bir kediye diğer yavruların da bir kısmının alınabilmesi yönünde olursa daha iyi olur tabi ki. Sütten kesildiği zaman da sahiplendirilebilir."

"Bizim de başımıza ilk defa böyle bir durum geldi"

Klinikteki stajyer veteriner öğrenci Eylül Arıcı şu şekilde konuştu:

"Çoğu hocalarımdan da duyduğum kadarıyla herkesin ömründe gördüğü doğum sayısı maksimum 7 ve 8 oluyor. Bizim de başımıza ilk defa böyle bir durum geldi. Anne, bize geldiğinde karnı çok şişti ve hepimiz bir tahminde bulunduk. Aramızdan maksimum 10 diyen oldu ama 11'i biz de beklemiyorduk. Araştırmalarıma göre daha önce Van'da bir kedinin 10 yavru doğum yaptığını görmüştüm. 11 rakamını daha önce duymadım ve görmedim, çoğu kişi de görmemiş. Şansımıza 11'i de çok sağlıklı doğdu. Biz de çok iyi baktık ve geceleri de dahil 2 saatte bir besledik. Şu an Sinop halkı çağrımızı duydu ve süt anne çağrımızla 4 tane yavrumuz gitti. 11 yavrudan 4 yavrumuzu süt anneye verdik. Geriye 7 yavrumuz kaldı. Şu an anne onlara bakabiliyor. Bizim de ek gıda desteğimiz var. Ama ilerleyen dönemlerde yavrular yeterince büyüdüğünde, gözleri açıldığında onların sıcak bir yuvaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum."

Klinikteki stajyer veteriner öğrenci Berrak Göl ise "Kedimizin ismini Karainci koyduk. Aslında biz Eylül ile beraber onu besliyoruz. Normalde, kediler yavrularının çok yanına yaklaşılmasını istemezler ama Karainci bize çok alıştığı için biz de yavruları beslerken çok rahat bir şekilde yanımıza geliyor, bizim yanımıza kıvrılıp yatıyor. 7 tane yavrumuz kaldı onları da sahiplendirirsek çok güzel olacak. Çünkü, onlar sokakta yaşamayı hak etmiyorlar. Biz onlara burada çok güzel bakıyoruz aslında. Herkes birlik olursa ve onlara bir yuva bulabilirsek çok iyi olacak" dedi.