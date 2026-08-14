Sinop'ta Balıkçılar Yeni Sezon Öncesi Bakanlık Yetkilileriyle Buluştu: Palamut Bereketi Bekleniyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta balıkçılar, yeni av sezonu öncesi düzenlenen toplantıda sektörün sorunları, mevzuat değişiklikleri ve sezon beklentilerini Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle değerlendirdi. Toplantıda bol palamut beklentisi öne çıkarken, balıkçıların sorunları ve yeni sezon düzenlemeleri Bakanlık yetkililerine iletildi.

Sinop'ta balıkçılar, yeni av sezonu öncesinde düzenlenen toplantıda sektörün sorunlarını, mevzuat değişikliklerini ve yeni sezon beklentilerini Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle değerlendirdi. Toplantıya Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, balıkçılık sektöründe sık sık yönetmelik ve uygulama değişikliklerinin yaşandığını belirterek, balıkçıların merak ettiği konuları doğrudan Bakanlık yetkililerine danışmasının önemine dikkat çekti. Önlem, yeni sezonun balıkçılar açısından bereketli geçmesini dileyerek toplantıya katılanlara teşekkür etti.

SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya, bu yıl bereketli bir palamut sezonu beklediklerini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Ancak balığın bol olmasından ziyade işlemlerin de düzgün, doğru olması lazım. Daire başkanımız burada. Tebliğ hakkında soracağınız, balıkçılık hakkında soracağınız her şeyi birinci ağızdan duyacaksınız. Biz zaten buradan aldığımız bilgileri Tarım Bakanlığı'na, Genel Müdürlüğümüze iletiyoruz. Yeni bir tebliğ çalışmaları yaptılar. Onun sonuçlarını da buradan göreceksiniz. Biz her zaman balıkçının sorunlarını Genel Müdürlüğe taşıyan bir kooperatifiz. Bizim özelliğimiz sizinle Genel Müdürlük arasındaki köprü oluşturmak. Bütün sorunlarınızı Genel Müdürlüğe, Bakanlığa götürmek ve bunun sonuçlarını da alıp size sonucunu bildirmekle yükümlüyüz. Toplantının ve sonuçlarının olumlu olacağına inanıyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze ise şöyle konuştu:

"15 Nisan'da kapanan balıkçılık sezonumuz itibarıyla Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak son 2 yıldır yapmış olduğumuz gibi sezon arasındaki dönemimizi tabii sezon arası karasularımız için başlıyor. Uluslararası sularda ve Afrika'daki faaliyetlerimiz devam ediyor ancak biz balıkçılarımızla istişare ederek sahadaki yaşanan süreçleri yerinde görmek suretiyle değerlendirme metodunu tercih ediyoruz. Bu yöntemle birlikte temmuz ayında Marmara Bölgesi ziyaretlerimizi tamamladık. Ardından Karadeniz Bölgesi ziyaretlerimizi başlattık. Arada balıkçılarımıza alternatif imkanların da yaratılması amacıyla Somali, Moritanya gibi Afrika ülkesi ziyaretlerimizi tamamladık. Bununla birlikte yeni sezon hazırlıklarımızı da bir taraftan kendi çalışmalarımızı yürütürken balıkçılarımızın, siz değerli balıkçılarımızın bölgesel olarak hangi alanda hangi sorunlara takıldığını hem birinci ağızdan dinlemek hem de kendi balıkçılık yönetim politikalarımızı doğrudan size ifade etmek için bugün sizlerin misafiri olduk."

Kaynak: ANKA