Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta "Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında anaokulu öğrencilerinin velilerine yönelik çocuk yetiştirme tutumları eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen program, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim içeriği kapsamında devam ediyor. Sekiz oturumdan oluşan programın dördüncü aşamasında "Çocuk Yetiştirme Tutumları" modülü ele alındı. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Salonu'nda Sinop'ta öğrenim gören anaokulu kademesindeki öğrencilerin velilerinden oluşan grubun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin farkındalığın artırılması ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Sekiz oturumdan oluşan Modüler Aile Eğitim Programı ile ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı