Sinop'ta Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi Başlatıldı

Sinop'ta özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve kent içi ulaşımı düzenlemek amacıyla "Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi" başlatıldı. Proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın(KUZKA) 2025 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında yürütülüyor.

Proje kapsamında kent merkezindeki 2,5 kilometrelik ana aksın detaylı trafik analizi yapılacak; beş kritik kavşakta trafik sayımları gerçekleştirilecek. Ayrıca simülasyon destekli trafik modeli oluşturulacak, kısa vadeli iyileştirme önerileri hazırlanacak ve akıllı otopark ile yönlendirme sistemlerine yönelik çözümler geliştirilecek. Çalışmaların devamında alternatif kavşak ve koridor tasarımları da ortaya konulacak.

Trafiğin en yoğun olduğu temmuz ayında yapılması planlanan sayımların ardından proje ağustos ayında tamamlanacak. Elde edilen sonuçlar İl Trafik Komisyonu başta olmak üzere tüm kilit paydaşların kullanımına sunulacak. Türkiye'nin çeşitli metropollerinde ve Sinop ölçeğine benzer kentlerde görev yapmış deneyimli uzmanların yer aldığı projede, uygulamaya yönelik hazırlık süreci 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. - SİNOP