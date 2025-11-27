Haberler

Sinop'ta Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi Başlatıldı

Sinop'ta Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve kent içi ulaşımı düzenlemek amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi hayata geçirildi. Proje, trafik analizi, kavşak sayımları ve akıllı otopark sistemleri gibi çözümleri içeriyor.

Sinop'ta özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve kent içi ulaşımı düzenlemek amacıyla "Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi" başlatıldı. Proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın(KUZKA) 2025 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında yürütülüyor.

Proje kapsamında kent merkezindeki 2,5 kilometrelik ana aksın detaylı trafik analizi yapılacak; beş kritik kavşakta trafik sayımları gerçekleştirilecek. Ayrıca simülasyon destekli trafik modeli oluşturulacak, kısa vadeli iyileştirme önerileri hazırlanacak ve akıllı otopark ile yönlendirme sistemlerine yönelik çözümler geliştirilecek. Çalışmaların devamında alternatif kavşak ve koridor tasarımları da ortaya konulacak.

Trafiğin en yoğun olduğu temmuz ayında yapılması planlanan sayımların ardından proje ağustos ayında tamamlanacak. Elde edilen sonuçlar İl Trafik Komisyonu başta olmak üzere tüm kilit paydaşların kullanımına sunulacak. Türkiye'nin çeşitli metropollerinde ve Sinop ölçeğine benzer kentlerde görev yapmış deneyimli uzmanların yer aldığı projede, uygulamaya yönelik hazırlık süreci 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.