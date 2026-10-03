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Sinop'ta 75 kişilik bakım merkezinin hazırlıklarını Vali Yardımcısı Kaya inceledi

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Sinop'ta 75 kişilik bakım merkezinin hazırlıklarını Vali Yardımcısı Kaya inceledi
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Sinop Vali Yardımcısı Bahar Kaya, 75 kişi kapasiteli Özel Gülce Bakım Merkezi'ndeki hazırlıkları inceledi. Ziyarette merkezin fiziki koşulları ve hizmet planlamaları değerlendirildi; merkezin özel bireylerin bakım ve sosyal destek ihtiyaçlarına katkı sunması hedefleniyor.

Sinop Vali Yardımcısı Bahar Kaya, yakında hizmete açılması planlanan 75 kişi kapasiteli Özel Gülce Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek hazırlık çalışmalarını inceledi.

Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok ve İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ile birlikte Özel Gülce Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette, merkezde yürütülen hazırlık çalışmaları yerinde incelendi. Merkezin fiziki koşulları, yaşam alanları ve hizmet sunumuna ilişkin planlamalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. 75 kişi kapasiteli olarak planlanan merkezin, hizmete açılmasıyla özel bireylerin bakım, gözetim ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ziyarette ayrıca, bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı, güvenli ve nitelikli bakım hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Merkezin, Sinop'taki bakım hizmetlerinin çeşitliliğini artırması ve özel bireylerin yaşam kalitesini desteklemesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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