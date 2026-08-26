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Şehitliğin 27 Yıllık Yol Sorunu

Şehitliğin 27 Yıllık Yol Sorunu
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Sinop’un Gerze ilçesinde şehitliğe ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık 27 yıldır yapılmadığı ileri sürüldü.

Sinop'un Gerze ilçesinde şehitliğe ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık 27 yıldır yapılmadığı ileri sürüldü. Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında çamur, yaz aylarında ise toz nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek yolun bir an önce asfaltlanmasını istedi.

Hacıselli köyü Daylı ve Deral mahallelerinde yaşayan şehit ağabeyi Mahmut Yıldız, yaklaşık 2,5-3 kilometrelik yolun uzun yıllardır yapılmayı beklediğini söyledi. Yolun yalnızca kendi özel yolu olmadığını vurgulayan Yıldız, iki mahallenin yanı sıra bölgede bulunan şehitliğe de ulaşımın bu güzergah üzerinden sağlandığını ifade etti.

"27 yıldan beri şehitliğimizin yolunu bir türlü yaptıramadık" diyen Şehit Sadettin Yıldız'ın abisi Mahmut Yıldız, yolun asfaltlanacağı yönünde defalarca söz verilmesine rağmen bugüne kadar çalışma yapılmadığını belirtti.

Yıldız, yolun yapılması için Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Valiliği ve Gerze Kaymakamlığı başta olmak üzere birçok kuruma başvurduklarını aktararak, "Dilekçe verildi, defalarca söz verildi, sıraya alındı denildi ama maalesef sıra gelmedi. Gerze ilçe başkanları ve Sinop il başkanlarımız da söz verdi ancak sözün arkasında duran olmadı" dedi.

Yolun özellikle şehitliğe ulaşım açısından önem taşıdığına dikkat çeken Yıldız, kış aylarında yolun çamur, yaz aylarında ise yoğun toz nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yıldız, yetkililerden yaklaşık 2,5-3 kilometrelik yolun asfaltlanmasını ve mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı ulaşım sorununun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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