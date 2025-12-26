Sinop'ta acil durum hazırlığı gerçekleştirildi

Sinop Havalimanı'nda, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen rutin tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, muhtemel acil durumlar ve sağlık hizmetleri yönetimi konularında hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Ekipler, farklı senaryolar üzerinden, acil durumlara anında müdahale etme ve koordinasyonu sağlama konusunda eğitim aldılar. Tatbikatın, sağlık hizmetlerinin yanı sıra afet ve acil durum yönetimindeki iş birliğini pekiştirdiği belirtildi.

Tatbikata, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Berkay Işılak, Halk Sağlığı Birimi personeli, AFAD ve Sinop Havalimanı ekipleri katıldı. - SİNOP