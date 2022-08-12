Sinop haberi | Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan: "Şu Anda Sinop'ta Bütün Oteller Yüzde 50 Kapasite ile Çalışıyor. Turizm Sezonundan Bu Sene Nasibimizi Alamadık"

Sinop yerel yerel haberine göre Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’un yaz turizm sezonunu değerlendirdi. Ayhan, Sinop’un bu sene turizm açısından nasibini alamadığını söyleyerek, “Şu anda Sinop’ta bütün oteller yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Turizm sezonundan bu sene nasibimizi alamadık. Turizm sezonundan bu sene nasibimizi alamamamızın sebebi nedir diye sorarsanız. Bence bunun 2 faktörü var. Sinop’ta turizm sezonunun bu durumda olmasının 2 faktörü var. Bir tanesi akaryakıt fiyatları” dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'un yaz turizm sezonunu değerlendirdi. Ayhan, Sinop'un bu sene turizm açısından nasibini alamadığını söyleyerek, "Şu anda Sinop'ta bütün oteller yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Turizm sezonundan bu sene nasibimizi alamadık. Turizm sezonundan bu sene nasibimizi alamamamızın sebebi nedir diye sorarsanız. Bence bunun 2 faktörü var. Sinop'ta turizm sezonunun bu durumda olmasının 2 faktörü var. Bir tanesi akaryakıt fiyatları" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'un bu sene turizm açısından nasibini alamadığını bunun başında gelen sebeplerinde akaryakıt fiyatları ve Sinop Tarihi Cezaevi'nin ziyarete kapalı olması olduğunu söyledi.

" ŞU ANDA SİNOP'TA BÜTÜN OTELLER YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan; "Olumlu gördüğüm bir şey yok. İşletmeciler açısından da söyleyeyim. Şu anda Sinop'ta bütün oteller yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Turizm sezonundan bu sene nasibimizi alamadık. Turizm sezonundan bu sene nasibimizi alamamamızın sebebi nedir diye sorarsanız. Bence bunun 2 faktörü var. Sinop'ta turizm sezonunun bu durumda olmasının 2 faktörü var. Bir tanesi akaryakıt fiyatları. Mazot 25 TL iken, benzin 25 TL iken bir adam İstanbul'dan kalkıp da Sinop'a tatile gelmez. 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tatil maliyeti 20 bin lira. Yol, ulaşım, konaklama. Adam akıllı bir otelde kalayım orada yiyip içeyim derse 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatil maliyeti 20 bin lira. 20 bin lira 4 asgari ücret demek. Bu durum Türkiye'nin her yerinde olan yerel iç turizmle ilgili. İkincisi cezaevimizin kapalı olması. Ben turizmci arkadaşlarımla da görüşüyorum. Çok ciddi anlamda cezaevinin kapalı olmasından dolayı anormal bir tur iptalleri var. Bu yüzden Sinop bu anlamda turizmden bu sene nasibini alamadı. Sel oldu. Şelalenin yolu bir süre kapalı kaldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Barış Ayhan

*Detay görüntüler

*Drone ile Sinop görüntüsü (ARŞİV)