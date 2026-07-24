Sinop'ta yardım talepleri arttı: İki yeni kampanya başlatılıyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte derneğe yapılan yardım taleplerinin her geçen gün arttığını belirterek, bu hafta biri kira borçları nedeniyle evsiz kalma riski, diğeri de harabe durumdaki bir evde yaşayan yaşlı bir vatandaş için iki ayrı yardım kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Gönüllü vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda, eşya, nakit ve eğitim desteği sağlayan Sinop Güç Birliği Derneği, kentte yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Dernek Başkanı Erdoğan Altay, Güç Birliği Derneği'nin yalnızca gıda ve giyim yardımı yapan bir kuruluş olmadığını, ihtiyaç sahiplerine yönelik çok geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Dernek olarak et, gıda, burs, ev eşyası, tadilat, kıyafet ve öğrenci destekleri başta olmak üzere birçok alanda yardım sağladıklarını ifade eden Altay, kullanılabilir durumdaki eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, kullanılamayacak durumdakileri ise geri dönüşüme kazandırdıklarını anlattı. Ekonomik sıkıntıların derneğe yapılan başvuruları önemli ölçüde artırdığını dile getiren Altay, vatandaşların artık yalnızca temel ihtiyaçlar değil, sosyal yaşama katılabilmek için de destek talep ettiğini belirtti.

Maddi yardım taleplerinin tamamını karşılayamadıklarını kaydeden Altay, "Nakit taleplerinin ancak yaklaşık yüzde 20'sini karşılayabiliyoruz. Diğer ihtiyaçları ise ayni yardımlarla gidermeye çalışıyoruz" dedi.

KİRA BORCU NEDENİYLE EVSİZ KALMA TEHLİKESİ YAŞAYAN KİŞİYE DESTEK ÇAĞRISI

Bu hafta iki yeni kampanya başlatacaklarını açıklayan Altay, birkaç aydır hastanede tedavi gören ve biriken kira borçları nedeniyle evsiz kalma tehlikesi yaşayan bir vatandaş için destek çağrısı yapacaklarını söyledi.

Bir diğer kampanyanın ise köyde harabe halindeki bir evde yaşamını sürdüren yaşlı bir vatandaş için düzenleneceğini belirten Altay, evin tadilatının yapılacağını ve gerekli eşyaların temin edileceğini ifade etti.

70 KİŞİNİN EŞYA YARDIMI İÇİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Derneğe eşya başvurusunda bulunan yaklaşık 70 kişinin sırada beklediğini aktaran Altay, yeni bağışlar geldikçe ihtiyaç sahiplerini sırayla arayarak teslimat yaptıklarını söyledi.

Altay, derneğe bunun dışında da yaklaşık 10 farklı yardım talebi ulaştığını belirterek, "Aciliyet durumuna göre öncelik belirliyoruz. Temel ihtiyaçlar olan gıda, et ve giysi desteğini ise mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ SİNOP HALKINDAN ALIYORUZ"

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki Sinoplulardan da yoğun destek gördüklerini ifade eden Altay, Amerika, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden bağış aldıklarını söyledi.

Derneğin hiçbir siyasi yapı veya kurumun parçası olmadığını vurgulayan Altay, çalışmalarını yalnızca halkın desteğiyle sürdürdüklerini belirterek, "Biz sadece halka dayanmış bir hareketiz. Gücümüzü Sinop halkından alıyoruz ve çalışmalarımıza aynı anlayışla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA