Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Erfelek'te gençler sabah namazı sonrası İlçe Müftüsüyle kahvaltıda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Erfelek'te gençler sabah namazı sonrası İlçe Müftüsüyle kahvaltıda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde gençler, Erfelek Merkez Büyük Camii'nde cemaatle sabah namazı kıldı. Namazın ardından düzenlenen kahvaltıda İlçe Müftüsü İbrahim Bor gençlerle aynı sofrayı paylaştı, katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde gençler, sabah namazı sonrası kahvaltı programında bir araya geldi.

Erfelek Merkez Büyük Camii'nde Erfelek Gençlik Koordinatörlüğü ve manevi danışman tarafından organize edilen programda gençler, cemaatle birlikte sabah namazını kıldı. Namazın ardından düzenlenen kahvaltı programında İlçe Müftüsü İbrahim Bor, gençlerle aynı sofrayı paylaştı. Programda, katılan gençlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

NBA'de kahreden sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşüp öldü! Korkunç son kamerada