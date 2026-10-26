Sinop Erfelek'te gençler sabah namazı sonrası İlçe Müftüsüyle kahvaltıda buluştu

Sinop Erfelek'te gençler sabah namazı sonrası İlçe Müftüsüyle kahvaltıda buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Erfelek ilçesinde gençler, Erfelek Merkez Büyük Camii'nde cemaatle sabah namazı kıldı. Namazın ardından düzenlenen kahvaltıda İlçe Müftüsü İbrahim Bor gençlerle aynı sofrayı paylaştı, katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür edildi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde gençler, sabah namazı sonrası kahvaltı programında bir araya geldi.
Erfelek Merkez Büyük Camii'nde Erfelek Gençlik Koordinatörlüğü ve manevi danışman tarafından organize edilen programda gençler, cemaatle birlikte sabah namazını kıldı. Namazın ardından düzenlenen kahvaltı programında İlçe Müftüsü İbrahim Bor, gençlerle aynı sofrayı paylaştı. Programda, katılan gençlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı