Sinop Erfelek'te gençler sabah namazı sonrası İlçe Müftüsüyle kahvaltıda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Erfelek ilçesinde gençler, sabah namazı sonrası kahvaltı programında bir araya geldi.

Erfelek Merkez Büyük Camii'nde Erfelek Gençlik Koordinatörlüğü ve manevi danışman tarafından organize edilen programda gençler, cemaatle birlikte sabah namazını kıldı. Namazın ardından düzenlenen kahvaltı programında İlçe Müftüsü İbrahim Bor, gençlerle aynı sofrayı paylaştı. Programda, katılan gençlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı