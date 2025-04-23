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Sinop Emniyeti'nden 23 Nisan'a Anlamlı Klip

Sinop Emniyeti'nden 23 Nisan'a Anlamlı Klip
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla, çocukların hayalleri ve umutlarını ön plana çıkaran bir video klip yayınladı. Klipte, çocukların iç dünyasına dokunan duygusal anlar yer aldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir video kliple kutladı. Yayınlanan klipte, çocukların hayalleri ve umutları ön plana çıktı.

"Kimi zaman bir resimle başlar her şey" sözleriyle başlayan klipte, çocukların iç dünyasına dokunan görüntüler yer aldı. "Kimi çocuklar oyun oynamaz sadece. Hayal kurar, hayaline inanır..." ifadeleriyle devam eden video, çocukların hayal ettiği meslekleri, umut dolu bakışlarını ve geleceğe dair hayallerini yansıtıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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