Sinop Emniyeti'nden 23 Nisan'a Anlamlı Klip

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir video kliple kutladı. Yayınlanan klipte, çocukların hayalleri ve umutları ön plana çıktı.

"Kimi zaman bir resimle başlar her şey" sözleriyle başlayan klipte, çocukların iç dünyasına dokunan görüntüler yer aldı. "Kimi çocuklar oyun oynamaz sadece. Hayal kurar, hayaline inanır..." ifadeleriyle devam eden video, çocukların hayal ettiği meslekleri, umut dolu bakışlarını ve geleceğe dair hayallerini yansıtıyor. - SİNOP