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Sinop Akliman'da Balıkçı Teknesi Battı

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Sinop'un Akliman mevkisinde bir balıkçı teknesi battı, can kaybı yaşanmadı. Teknedeki balıkçılar, diğer teknelerin yardımıyla kurtarıldı.

Haber : Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Akliman'da balıkçı teknesi battı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Sinop'un Akliman mevkisinde denize açılan bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Olayda can kaybı yaşanmazken, teknede bulunan balıkçılar kendi çabaları ve çevredeki diğer teknelerin yardımıyla kurtarıldı.

Dalgalar sahile vuran tekneyi kullanılmaz hale getirdi.

Sinop Akliman'da Balıkçı Teknesi Battı
Kaynak: ANKA / Yerel
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