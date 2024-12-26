Haber : Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Akliman'da balıkçı teknesi battı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Sinop'un Akliman mevkisinde denize açılan bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Olayda can kaybı yaşanmazken, teknede bulunan balıkçılar kendi çabaları ve çevredeki diğer teknelerin yardımıyla kurtarıldı.

Dalgalar sahile vuran tekneyi kullanılmaz hale getirdi.