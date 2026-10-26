Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özok başkanlığında toplantı yaptı.

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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak ve yürütülen çalışmaları koordine etmek amacıyla hafta başı değerlendirme toplantısı düzenledi.

İl Müdürü Can Kayhan Özok'un başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ile Şube Müdürleri Deniz Şimşek ve Türker Can katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri masaya yatırıldı. Devam eden çalışmaların son durumunun ele alındığı toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini artırmak, hizmetleri daha etkin ve verimli bir şekilde ulaştırmak amacıyla çalışmaların koordinasyon ve iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı