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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kursiyerlere koruyucu aileyi anlattı

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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kursiyerlere koruyucu aileyi anlattı
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile hizmetini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için Kur'an kursu kursiyerlerine bilgilendirme programı düzenledi. Programda hizmetin amacı, başvuru süreçleri ve çocukların aile ortamında büyümesine katkıları anlatıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu bir aile ortamında büyümelerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü koruyucu aile hizmeti tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kur'an kursu kursiyerleriyle bir araya gelen müdürlük görevlileri, koruyucu aile hizmetinin amacı, önemi ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Gerçekleştirilen programda, çeşitli nedenlerle biyolojik ailelerinin yanında bakımları sağlanamayan çocukların, devletin gözetim ve denetimi altında koruyucu aileler tarafından yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Koruyucu aile hizmetinin çocukların sağlıklı gelişimlerine ve toplumsal hayata uyum sağlamalarına katkıları ele alındı. Bilgilendirme çalışmasında, koruyucu aile olmanın çocukların hayatında oluşturabileceği olumlu değişimlere vurgu yapıldı. Kursiyerlere, koruyucu aile hizmetinden yararlanabilecek çocuklar, koruyucu aile olmak isteyen kişilerin başvuru süreçleri ve hizmetin işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.

Çocukların aile sıcaklığını hissederek büyümelerinin önemine dikkat çekilen programda, toplumun farklı kesimlerinin koruyucu aile hizmeti konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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