Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı

KİLİS (İHA) - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdür Vekili Hurşit Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel