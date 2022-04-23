Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sınır kenti Kilis'te 23 Nisan kutlandı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

KİLİS (İHA) - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdür Vekili Hurşit Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Kilis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title