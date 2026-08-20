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Trump'tan İran'a 'ekonomik D-Day' tehdidi

Trump'tan İran'a 'ekonomik D-Day' tehdidi
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ABD Başkanı Trump, İran'a destek sağlayan ülkelere ağır ekonomik sonuçlar uygulanacağını duyurdu. Petrol ticareti ve finansal kanalların durdurulmasını içeren, 'ekonomik D-Day' olarak nitelendirilen operasyonun başladığını açıkladı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'a ekonomik veya finansal destek sağlayan ülkelerin, "çok ağır ekonomik sonuçlarla" karşı karşıya kalacaklarını söyledi. İran'a karşı "bugüne kadar herhangi bir ülkeye uygulanan en ağır ekonomik operasyonu" başlattığını açıklayan Trump, petrol ticareti, para transferleri ve İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı finansal kanalların durdurulmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını duyurdu. İran'la iş yapan ya da ülkeye ekonomik destek sağlayan diğer ülkelerin de yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Trump, uygulanacak önlemlerin ayrıntılarını ise açıklamadı. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimse İran İslam Cumhuriyeti'ne benimle anlaşma yapması için bundan daha büyük bir fırsat vermedi. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendiremedi. Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu başlattığımı duyuruyorum. Bu, benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon olacak. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri imha edildi, askeri tesisleri enkaza döndü, para birimleri değersiz ve ülkeleri pamuk ipliğine bağlı.

"KİM OLDUĞUNUZU BİLİYORSUNUZ"

Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, şirketlerinin, havalimanlarının veya kamu kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi sağlamasına izin veren her ülkenin, kendisinin de çok ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını duyuruyorum. Ekonomik sonuçlar. Petrol kaçakçılığı, petrol takasları, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler... Bunların hepsi şimdi durmalı. Kim olduğunuzu biliyorsunuz.

Bu, ekonomik D-Day olacak ve İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durmasına ihtiyacımız var. Bu tehdit unsurları köşeye sıkışmış durumda ve bu tarihi önlemler onları ve dünya çapında terör yayma kabiliyetlerini felce uğratacak. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak."

Trump'ın açıklaması, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda Haziran ayında sağlanan 60 günlük ateşkesin süresinin bu hafta sona ermesinin ardından geldi. Washington yönetimi, nisan ayında başlatılan "Ekonomik Öfke Operasyonu" kapsamında İran'ın gelir kaynaklarını hedef alan yaptırımları genişletmişti. Program, Tahran'la iş yapan yabancı bankalar ve şirketlerin yaptırıma tabi tutulmasını ve İran'ın ihracatının engellenmesini amaçlıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de geçen hafta İran'ın daha önce görülmemiş ölçüde ekonomik izolasyonla karşı karşıya bırakılacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA
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