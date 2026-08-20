Haberler

Afyonkarahisar'da domates serasında zehirlenme: 33 işçi hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da domates serasında zehirlenme: 33 işçi hastanelik oldu Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da domates serasında zehirlenme: 33 işçi hastanelik oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde, Alarko Tarım'a ait domates serasında ilaçlama sonrası işçilerde zehirlenme meydana geldi. Sabah iş başı yapan yaklaşık 80 işçiden bazılarının kusma ve ateş şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldığı, sayının 33'e yükseldiği ve artmasından endişe edildiği bildirildi. AFAD ve KBRN ekipleri müdahale ederken, serada üretime geçici olarak ara verildi ve savcılık soruşturma başlattı.

  • Afyonkarahisar'da Alarko Tarım'a ait Alsera domates serasında ilaçlama sonrası 33 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
  • Serada 2 gün önce haşere ve zararlılara karşı ilaçlama yapılmış, işçiler dün üretim için seraya çağrılmıştı.
  • Zehirlenme olayının ardından serada üretime geçici olarak ara verildi ve savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'da ilaçlama yapılan domates serasında zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 33'e yükselirken, sayının artmasından endişe ediliyor.

2 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILDI

Olay, dün kent merkezine bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alarko Tarım'a ait Alsera isimli domates ve sebze serasında meydana geldi. İddiaya göre, serada domates hasadının sona ermesinin ardından haşere ve zararlılara karşı 2 gün önce ilaçlama yapıldı. 2 gündür izinli olan işçiler dün firma tarafından üretim için seraya çağrıldı. Dün sabah iş başı yapan 80'e yakın işçiden bazıları kusma ve ateş şikayetiyle amirlerine başvurdu. Bunun üzerine birkaç çalışan, iş yeri tarafından özel araçlar ile hastanelere gönderildi. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD'a bağlı özel kıyafetli Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutuldu. Gazdan etkilendikleri belirlenen 24 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SERADA ÜRETİME GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ 

Dün akşam ve gece saatlerinde başka çalışanların da rahatsızlanıp hastanelere başvurması sonucu zehirlenen işçilerin sayısı 33'e yükseldi. Hastanelere başvuran kişilerin birkaç saat süren tedavilerinin ardından bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri belirtildi. Hastaneye başvuran kişilerin genellikle kısma ve şiddetli baş ağrısı gibi şikayetlerde bulundukları öğrenilirken sayının artmasından endişe ediliyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, zehirlenme olayının yaşandığı serada geçici olarak üretime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
İstanbul'da yine deprem oldu

Deprem fırtınası! İstanbul yine sallandı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHaci:

bu zehiri biz yiyecektik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

İşçilere üzüldüm ama çoluk çocuk yiyor onları egzama Sedef cild hastalıkları çok arttı marketten almıyorum gidip köylüden tarlada yetişmiş domates alıyorum görerek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

Kamerun sınırında altın madeni çöktü: 100'den fazla ölü

Altın madeni çöktü: En az 100 madenci hayatını kaybetti
Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
Vinicius Jr. baba oluyor

İlk kare geldi! Yıldız isim baba oluyor
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var