Minik Yürekler Sındırgı'da moral buldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrası psikolojik olarak etkilenen öğrencilere destek sağlamak amacıyla düzenlenen moral etkinliği büyük ilgi gördü. Öğrenciler, eğlenceli aktivitelerle kaygılarını unutarak keyifli anlar yaşadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrası psikolojik olarak etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla Sındırgı Atatürk İlkokulu'nda moral etkinliği düzenlendi. Okul yönetimi, Okul Aile Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanan programda öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Depremin çocuklarda oluşturduğu kaygı, korku ve tedirginliği hafifletmeye yönelik düzenlenen etkinlik; oyun alanları, paylaşım çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle sıcak bir atmosfer oluşturdu. Yetkililer, bu tür organizasyonların çocukların yeniden güven duymalarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Okul idaresi yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görmek tüm çabalarımıza değer katıyor. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak en büyük sorumluluğumuz" ifadesini kullandı.

Öğrenciler moral buldu

Etkinliğe katılan öğrenciler, deprem sonrası yaşadıkları tedirginliğin azaldığını belirterek; oyun oynamanın, arkadaşlarıyla bir arada olmanın ve öğretmenlerinin desteğinin kendilerini rahatlattığını dile getirdi. Öğrenciler, etkinliğin onları hem eğlendirdiğini hem de iyi hissettirdiğini söyledi.

Velilerden destek ve memnuniyet

Programda yer alan veliler de etkinliğin çocuklar için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtip organizasyona teşekkür etti. Veliler, çocuklarının uzun süredir yaşadığı kaygının azaldığını, bu tür faaliyetlerin onların psikolojik iyilik halini güçlendirdiğini ifade etti.

Kızılay gönüllüleri öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de etkinliği ziyaret ederek öğrencilere moral verdi. Programın sonunda öğrenciler için küçük hediyeler dağıtıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, deprem sonrası zor günler geçiren öğrencilerin moral ve motivasyonuna önemli ölçüde katkı sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
