Üye Girişi
Haberler

Sındırgı'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehitlik ziyareti, Şehit aileleri ziyareti, Mevlid-i Şerif okunması ve kortej yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kortejde Yağcıbedir Mehteran takımı eşliğinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinlikte ise Yağcıbedir Mehter takımı ve ilçedeki müzisyenler sahne aldı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sındırgı ilçesinde de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyareti, Şehit aileleri ziyareti ve Şerif Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okunmasının ardından akşam saatlerinde kortej yürüyüşü yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar Yağcıbedir Mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet meydanında Yağcıbedir Mehter takımının marşları da geceye damga vurdu.

Akşam yapılan Şehitlere Saygı kortejinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Şehitlere Saygı ve Birlik korteji gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünden başlayan korteje yüzlerce vatandaş katıldı.

Kortej sonrası vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte buluştu. Yağcıbedir Mehter takımı birbirinden güzel marşlarla vatandaşlara unutulmayacak bir atmosfer yaşattı. İlçedeki müzisyenler, Müftülük ilahi grubu da sahne aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yağcıbedir Mehteran takımı gösterisi, ilçedeki müzisyen ve müftülük personelinin seslendirdiği kahramanlık türküleri ve protokol konuşmaları yer aldı.

Kaymakam Didem Dinç Özay yaptığı konuşmada "15 Temmuz Demokrasi Zaferi milletimizin dik duruşu ve cesareti ile kazanılmasının yanı sıra, o gün bu hain gruba karşı, canla başla mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde de olmuştur. Milletimiz hiçbir esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Gününü kutluyor bu vesile ile Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. O gece dik duran bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Sındırgı Türkiye Yerel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor?
Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
title