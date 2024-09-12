Sincik ilçesinde biriken çöpler tepkilere neden oluyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde biriken çöp atıkları tepkilere neden oluyor.

Sincik ilçe merkezinde içerisi çöplerle dolu olan konteynerler vatandaşların tepkisine neden olurken yetkililerin duruma çözüm bulması istendi.

Çarşı merkezindeki çöplerin zaman zaman bekletildiğini ve bundan dolayı çevreye kötü kokuların yayıldığını aynı zamanda hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, "Çarşı merkezinde bulunan çöpler çoğu zaman alınmıyor. Bunu defalarca dile getirsek dahi her hangi bir çözüm bulunamadı. Çöplerden dolayı çevreye yoğun şekilde kötü kokular yayılıyor ve çevre kirliliğine de neden oluyor. Bizler bu sorunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Bu konudan dolayı oldukça mağduruz" diye konuştu. - ADIYAMAN