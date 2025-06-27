Sınavı 1 Dakika Geç Kaptı, Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Sınavı 1 Dakika Geç Kaptı, Sosyal Medyada Fenomen Oldu
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Samsun'da YKS'ye 1 dakika geç kalan Elif K., sosyal medyada rahat tavırlarıyla gündem oldu. Canlı yayında yaşadığı olayları samimiyetle anlatırken, takipçileriyle eğlenceli bir iletişim kurdu.

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunu 1 dakika farkla kaçıran Elif K., sosyal medyada gösterdiği rahat tavırlarıyla gündem oldu. O anların ardından canlı yayın açan Elif, "Yayına da geç kaldım" başlığıyla ilk yayınında 3 bin 200 takipçiye ulaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde sınava girmeye çalışan ancak 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmayan Elif K., sınav sonrası verdiği tepkilerle sosyal medyada milyonlara ulaştı. Elif K., sınavı kaçırma sebebini "Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem her şeyim yanımdaydı. Daha önce birkaç kez girmiştim, o yüzden çok da önemli değil. Seneye tekrar gireceğim" sözleriyle açıklamıştı.

Canlı yayında gelen sorulara da samimi yanıtlar veren Elif K., "İlk başta linç yerim diye korktum ama sonra yorumları görünce kendimle dalga geçmeye başladım. Edit yapanlara da kızmadım, eğlenceliydi. Yayına da geç kaldım ama bu sefer içeri alındım" diyerek takipçilerini güldürdü.

"Evet canlı yayına da geç kaldım" başlığıyla yayın yapan Elif K., canlı yayında videoyu görünce ne tepki verdiği sorusunu da yanıtladı. İlk başta linçlenmekten korktuğunu dile getiren Elif K., "İlk önce derin bir nefes aldım. Sonra sosyal medyada videoyu görmeye başladım. Haberi görünce korktum. Yorumlara baktım. Sonra hem kendimle hem de edit yapanlarla dalga geçmeye başladım" dedi.

Yayına katılan takipçiler ise "Abla o sınava geç kalan sen miydin?", "Kadıköy boğası gibi meşhur oldun" yorumlarında bulundular. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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