Sinanpaşa'da 'Zaferin Adı Türkiye' Sergisi Açıldı

Sinanpaşa'da 'Zaferin Adı Türkiye' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sinanpaşa Hükümet Konağı'nda 'Zaferin Adı Türkiye' temalı fotoğraf sergisi halkın ziyaretine açıldı. Sergi, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan 15 Temmuz'un anısını yaşatmayı amaçlıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Sinanpaşa Hükümet Konağı'nda "Zaferin Adı Türkiye" temalı fotoğraf sergisi halkın ziyaretine açıldı.

Milli birlik ve beraberliğin simgesi olan 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan sergi, ziyaretçilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi açılışına katılan Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, açılış sonrası 15 Temmuz Anı Defteri'ne duygularını kaleme aldı. Kaymakam Aslan, "15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı bir diriliş günüdür. Bu anlamlı sergi, o gecenin ruhunu yaşatmak açısından çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların, 15 Temmuz'un hafızalara kazınan karelerinden oluşan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!

Ünlü yıldıza büyük tuzak! Özel belgeler çalındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.