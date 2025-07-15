Sinanpaşa'da 'Zaferin Adı Türkiye' Sergisi Açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Sinanpaşa Hükümet Konağı'nda "Zaferin Adı Türkiye" temalı fotoğraf sergisi halkın ziyaretine açıldı.

Milli birlik ve beraberliğin simgesi olan 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan sergi, ziyaretçilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi açılışına katılan Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, açılış sonrası 15 Temmuz Anı Defteri'ne duygularını kaleme aldı. Kaymakam Aslan, "15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı bir diriliş günüdür. Bu anlamlı sergi, o gecenin ruhunu yaşatmak açısından çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların, 15 Temmuz'un hafızalara kazınan karelerinden oluşan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet edildi. - AFYONKARAHİSAR