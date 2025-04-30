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Şimşekler Erciyes'i Aydınlattı

Şimşekler Erciyes'i Aydınlattı
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Kayseri'de akşam saatlerinde çakan şimşekler, Erciyes Dağı'nı aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu. Yağışlı havanın etkisiyle ortaya çıkan bu manzara, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Şimşekler Erciyes'i aydınlattı

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde çakan şimşekler Erciyes'i aydınlattı.

Kayseri'de aralıklı olarak etkisini gösteren yağışlı hava Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda da etkisini gösterirken, dağın tepesinde çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde arka arkaya çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı adeta gündüz gibi aydınlatırken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Yerel
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