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Kütahya'da Kıbrıs Gazisi Nazlım Abay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kütahya'da Kıbrıs Gazisi Nazlım Abay Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Sarkatlar Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nazlım Abay hayatını kaybetti. Askeri törenle düzenlenen cenaze namazının ardından Abay, köy mezarlığında toprağa verildi. Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu da törene katılarak aileye başsağlığı diledi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Sarkatlar Köyü'nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nazlım Abay hayatını kaybetti.

Nazlım Abay için Sarkatlar Köyü'nde askeri tören düzenlendi. Gazi Abay'ın cenazesi, Köy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu da cenaze namazı ve defin törenine katılarak Gazi Nazlım Abay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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