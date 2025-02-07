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Simav'da Diyanet İzci Kampı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Simav'da Diyanet İzci Kampı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Simav ilçesinde Oduncuoğlu Cami İmam Hatibi Cuma Ali Tosun liderliğinde 15 diyanet izcisi, Kütahya Yoncalı Kaplıcalarında kış kampına katıldı. 35 izcinin katıldığı kamp boyunca manevi değerlerin ön planda olduğu, sosyal medya ve telefonlardan uzak faaliyetler gerçekleştirildi.

Simav ilçesinde Oduncuoğlu Cami İmam Hatibi ve Diyanet İzci Lideri Cuma Ali Tosun, 15 diyanet izcisi ile birlikte Kütahya Yoncalı Kaplıcalarında kış kampına katıldı.

Kütahya Yoncalı Kaplıcalarında ara tatilde gerçekleştirilen kampa Kütahya ve Simav'dan toplam 35 izci, 2 oymakbaşı ve 3 yardımcı lider katıldı. Kampın manevi anlamda verimli geçtiğini vurgulayan İzci Lideri Cuma Ali Tosun, telefondan ve sosyal medyadan uzak, arkadaşlarıyla kaynaşma birlik beraberlik içerisinde yapılan aktivitelerin daha faydalı olduğunu belirtti.

Kampta namazların cemaat halinde kılınmasına dikkat edildiğini söyleyen Ali Tosun, "Kamp süresinde Fizik Tedavi Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi ziyaret edildi. Kampa destek veren ve ziyarette bulunun İl Müftümüz İrfan Açık hocamıza, İl Müftü Yardımcımız Salim Üzülmez hocamıza, İlçe Müftümüz Hasan Serçe hocamıza, İl Şube Müdürümüz Cemalettin Torun hocamıza, izcilerimize ve ailelerine çok teşekkür ederim" dedi.

Tosun, Simav'da izci öğrencilerin her geçen gün artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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