Silvan'da 'Okulumda KAN'PANYA Var' etkinliği

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Kızılay tarafından düzenlenen 'Okulumda KAN'PANYA Var' etkinliği, geniş katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler sosyal sorumluluk bilinci aşılayarak kan bağışı yaptı ve 'Kahramanlık madalyası' kazandı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde 100. Yıl İlk ve Ortaokulu'nda Kızılay tarafından düzenlenen 'Okulumda KAN'PANYA Var' etkinliği, geniş katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç'in bizzat katılarak destek verdiği anlamlı etkinlikte, 100. Yıl İlk ve Ortaokul Müdürü Ferzan Bayraktar, okul yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda veli hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Andiç, kan bağışının hayati önemine değinirken, okul yönetimini ve minik öğrencileri bu duyarlı projeden dolayı tebrik etti. Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını gösteren bu projeyle, öğrencilere sosyal sorumluluk, merhamet ve toplumsal dayanışma bilinci aşılandı. Okul Müdürü Ferzan Bayraktar'ın koordine ettiği kampanyada, öğrenciler her getirdikleri bağışçı için birer 'Kahramanlık madalyası' almanın gururunu yaşadı. Bağış süreci boyunca en çok bağışçıyı okula davet eden ve en fazla madalyayı toplayan sınıf, okulun 'Kahraman sınıfı' seçilerek bu anlamlı günün anısına özel olarak onurlandırıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, toplanan her ünite kanın üç farklı hayata umut olacağı vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş