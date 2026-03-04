Haberler

Silvan'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' coşkusu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında, Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde teravih buluşması yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Silvan ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla tarihi Selahaddin-i Eyyubi Camisinde teravih buluşması gerçekleştirildi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu hep birlikte idrak edildi.

Teravih namazı öncesinde yapılan kısa ve anlamlı sohbetle Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve manevi arınma yönüne dikkat çekildi. Aynı safta omuz omuza kılınan teravih namazı, gönülleri birleştiren özel anlara sahne oldu. Namazın ardından öğrenciler ilahiler ve ezgiler seslendirirken, düzenlenen etkinliklerle camide neşeli anlar yaşandı. Program sonunda öğrencilere balon ve çikolata ikram edilerek Ramazan'ın bereketi paylaşıldı.

Silvan İlçe Müftülüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen programa ilişkin açıklamalarda bulunan Silvan İlçe Müftülüğü manevi danışmanı Abdulkadir Tekdal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından okullara gönderilen genelge dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Tekdal, İlçe Müftülüğü olarak okullara davette bulunduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi ilçemizin tarih kokan Selahaddin-i Eyyubi Camii'nde ağırlamak istedik. Elhamdülillah bugün davetimize icabet edildi. Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yatsı ve teravih namazımızı eda ettik. Ardından ilahiler söyledik, çeşitli etkinlikler yaptık ve ikramlarla gönüllerini hoş etmeye çalıştık" dedi.

Okul idarecileri ise öğrencilerin yalnızca akademik değil milli, manevi ve ahlaki değerlerle de yetişmelerini önemsediklerini vurgulayarak programa katılım sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen teravih buluşması, Ramazan ayının ruhuna yakışır bir birlik ve kardeşlik atmosferi içerisinde tamamlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
