Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanan Fatma Betül Sayan Kaya taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanan Fatma Betül Sayan Kaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baygınlık geçirdiği belirtilen Kaya, hastanede yapılan tetkik ve tedavisinin ardından taburcu edildi.
Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzere hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Kaya'nın taburcu edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede çeşitli tetkikler yapılan Kaya'nın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.