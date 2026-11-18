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Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzere hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Kaya'nın taburcu edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede çeşitli tetkikler yapılan Kaya'nın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı