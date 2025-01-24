Silifke'de Öğrencilere Toplumsal ve Dijital Güvenlik Eğitimi
Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik toplumsal ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. İmamlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte, polislik meslek tanıtımı, suçtan korunma, sosyal medya kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgi verildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliğimizce, öğrencilere yönelik toplumsal ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Bu kapsamda İmamlı İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilere yönelik 'Polislik meslek tanıtımı, suçtan korunma, sosyal medya kullanımı ve trafik güvenliği' konularında bilgilendirme yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte ayrıca polis aracı tanıtıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel