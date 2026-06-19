Haberler

Aracının sileceği arızalandı, sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu

Aracının sileceği arızalandı, sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin-Erzurum kara yolunda şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan, aracının sileceğini tamir etmek için tünel cebinde duran sürücü Ahmet Demir'i saniyelerle kurtardı. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yolu kapatırken, genç sürücü kıl payı tehlikeyi atlattı.

Artvin-Erzurum kara yolunda dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelandan, aracının sileceğini tamir etmek için tünel cebinde duran sürücü saniyelerle kurtuldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yolun bir bölümünü kapatırken, bölgede korku dolu anlar yaşandı.

İlçede marangozluk yapan Ahmet Demir (24), yağışlı havada seyir halindeyken aracının sileceğinin arızalandığını fark etti. Yusufeli'ndeki Yarbaşı Tüneli'ne geldiğinde aracını tünel içerisinde bulunan acil durma cebine çeken Demir, ters dönen silecek parçasını düzeltmek için araçtan indi.

Demir'in aracının yanında bulunduğu sırada, saniyeler sonra tünel çıkışında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yolu kapatırken, genç sürücü büyük bir tehlikeyi kıl payı atlattı.

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Ahmet Demir, heyelan sonrası oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde tünel çıkışını kapatan kaya ve toprak yığınları ile yolun ulaşıma kapandığı anlar yer aldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan 'Lübnan Yanmalı' dedi

4 asker öldü, bakan "Ülke yanmalı" diye katliam talimatı verdi
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını açtı: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlı metrosunda Erdoğan ilk testi yaptı
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

Muayenehane bile kurmuş! Sahte doktorun gerçek mesleği şaşırttı
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı