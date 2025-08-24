Şilankar Viyadüğü'nde Trafik Aksadı, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Şilankar Viyadüğü'nde Trafik Aksadı, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Artvin karayolunun tek geçiş güzergahı olan Şilankar Viyadüğü'nde meydana gelen kayma nedeniyle trafik saatlerce aksadı. Vatandaşlar, yolun sık sık kapatılmasından ve trafik düzeninin yetersizliğinden şikayetçi oldu.

Erzurum- Artvin karayolunun tek geçiş güzergahı olan Şilankar Viyadüğü'nde yaşanan kayma nedeniyle trafik saatlerce aksadı.

Yusufeli Barajı yapımı kapsamında inşa edilen yeni yol güzergahında, viyadük ve yol çalışmalarının ihale edilmesi sonucu ulaşım sık sık durduruluyor. Yol, 1 saat kapatılıp 15 dakika açılarak kontrollü şekilde veriliyor.

Vatandaşlar, uluslararası öneme sahip yolun bu şekilde kapatılmasına tepki gösterdi. Herhangi bir kolluk kuvveti olmaksızın trafiği taşeron firmanın durdurması, sürücülerin tepkisini artırdı. Özellikle araçlarda yolculuk eden çocuklar ve aileler, sıcak hava ve yoğun toz altında zor anlar yaşadı.

Beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar tünel çıkışında yol kenarında piknik yapmak zorunda kalırken, sürücü ve yolcular gıda ve su ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşarak gidermeye çalıştı. Tünel içindeki bazı yolcular ise halay çekerek bekleyişi eğlenceye dönüştürdü.

Böylesine önemli bir güzergahın uzun süre kapalı kalması, halk arasında tepkiyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.