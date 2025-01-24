Silah Temizliği Yaparken Dikkatli Olun: Her Silah Doludur!

Kayseri'de silahçılık yapan Taşkın Bağçı; tabanca temizliği yapılırken çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Aksi ispatlanana kadar her silah doludur" dedi.

Tabanca temizlenirken meydana gelen kazaların artmasının ardından açıklamalarda bulunan silahçı Taşkın Bağçı, vatandaşların yalnız olduklarında bu işlemi yapmaları gerektiğini söyledi. Tabancanın 2 gerekirse 3 defa kontrol edilmesi gerektiğini aktaran Bağçı; "Aksi ispatlanana kadar her silah doludur. Silah severlerin bunu önemsemeleri ve benimsemeleri gerekir. Toplum içerisinde, evde çocukların yanında farklı kişilerin olduğu yerlerde silah temizlenmesi uygun değildir. Çünkü bir anlık dalgınlık Dalgınlığın maalesef günümüzde çok ağır bedelleri oluyor. Eğitim sistemimizde bilinçli silah edinmenin bir alt yapısı yok. Yani eğitimi yok. Ancak ne kadar bilinçli olunursa olunsun, bir anlık dalgınlık maalesef bu acı sonuçları bizlere yaşatıyor. Elle ve gözle silahın boş olup, olmadığını defalarca kontrol etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir anlık dalgınlıkla silahın ağzına mermiyi verirsin ve hiç farkında dahi olmazsın. O Yüzden bilinçli hareket etmek lazım. Gerekirse 2 defa gerekirse 3 defa kontrol etmek lazım. Elle ve gözle kontrol bu işin olmazsa olmazıdır. Bunu göz ardı edemeyiz. Sonuç itibariyle tam anlamıyla emniyet. Hiçbir zaman hiçbir silah şartlar ne olursa olsun canlı hedefe doğrultulamaz. İnsanlar çocuklarını yanına alıyor, silahlarını temizliyorlar. Bu hareketler çok yanlış. Sonuç olarak oradaki çocukların vermiş olduğu psikolojiyle insan unutabilir, dalgın olabilir. O yüzden silah bakımı yapan arkadaşlardan önemle ricamız, yalnız olduğunuzda bu işlemi yapın. Çünkü sizin haricinizdeki insanlara zarar verme riski ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ