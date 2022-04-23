Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Siirt-Şırnak sınırında vatandaşlarla bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu Siirt- Şırnak il sınırında yer alan köyleri ziyaret etti. Eruh'ta Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve Belediye Başkanı Cevher Çiftçi tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Kahraman Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ilçenin güvenlik ve asayişi hakkında bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Gedikaşar köyünü ziyaret etti. Muhtar ve köylülerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, köy camisinin onarım ve mefruşatının sağlanacağını belirtti. Daha sonra Yanılmaz köyünü de ziyaret eden ve köylülerle sohbet ederek sorun, talep ve isteklerini dinledi. Köy meydanında köy sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu köydeki gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirten, Vali Hacıbektaşoğlu, "Bereket ayı olan Ramazan ayı bizim için fırsat oldu. Vatandaşlarımızla birlikte olduk, sohbet ettik, sorunlarını dinledik ve iftarımızı hep birlikte açtık. Allah birliğimizi dirliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Askerimiz, polisimiz, korucumuz ve köylümüz hep birlikte bu memlekete musallat olan terör belasını söküp attık. Allah'ın izniyle atmaya devam edeceğiz. Dağlarımız ovalarımız, bağlarımıza köylümüz günün herhangi bir saatinde huzur içerisinde gidebiliyor. Bu memleketin bütün kaynakları işlenecek, işimiz ve aşımız büyüyecek. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel