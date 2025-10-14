Haberler

Siirt Üniversitesi'nde 'İlk Ders: Gazze' Etkinliği Düzenlendi

Siirt Üniversitesi'nde 'İlk Ders: Gazze' Etkinliği Düzenlendi
Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 'İlk Ders: Gazze' temalı etkinlikte, Filistin'deki sağlık sistemi ve insani kriz ele alındı. Akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte, sağlık eğitiminde evrensel insanlık değerlerinin önemi vurgulandı.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "İlk Ders: Gazze" temalı etkinlik, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Etkinlikte, Filistin'deki sağlık sisteminin çöküşü ve yaşanan insani kriz tüm yönleriyle ele alındı.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelinde başlattığı "İlk Ders: Gazze" etkinliği gerçekleştirdi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, sağlık eğitimi alan öğrencilerin yalnızca tıbbi bilgiyle değil, aynı zamanda evrensel insanlık değerleriyle de yetiştirilmesinin önemi vurgulandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
