60 yaşındaki hasta 5 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine, rahatsızlanan 60 yaşındaki Bedrettin Kavit, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Şirvan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Daltepe köyünde ikamet eden Bedrettin Kavit (60), aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından hasta, 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Hastanın kurtarılmasının ardından Daltepe köyü sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışmayla köyümüze ulaştılar ve hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettiler" ifadelerini kullandı. - SİİRT

