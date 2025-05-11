Siirt'te Traktör Arkasındaki Helezyon Devrildi, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Siirt'te facianın eşiğinden dönüldü

SİİRT - Siirt- Batman karayolunda seyir halinde olan bir traktörün arkasına bağlı boş saman helezyonu aniden devrilerek yolda tehlikeli anlara yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Siirt-Batman karayolunda seyir halinde olan traktörün arkasına bağlı olan helezyonun devrildiği esnada arkadan gelen herhangi bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önledi. Yola devrilen helezyon, karayolunun bir kısmını kapatarak sürücüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar olay yerine gelerek yolu kontrol altına aldı. Traktör sürücüsü ise aracını güvenli bir noktaya çekerek herhangi bir ikinci kazayı önlemeye çalıştı.