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Siirt'te Traktör Arkasındaki Helezyon Devrildi, Facianın Eşiğinden Dönüldü

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Siirt-Batman karayolunda bir traktörün arkasındaki boş saman helezyonu devrildi, can kaybı yaşanmadı. Olay, devrilen helezyonun herhangi bir aracın olmadığı bir anda gerçekleşmesi sayesinde büyük bir kazaya yol açmadan atlatıldı.

Siirt'te facianın eşiğinden dönüldü

SİİRT - Siirt- Batman karayolunda seyir halinde olan bir traktörün arkasına bağlı boş saman helezyonu aniden devrilerek yolda tehlikeli anlara yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Siirt-Batman karayolunda seyir halinde olan traktörün arkasına bağlı olan helezyonun devrildiği esnada arkadan gelen herhangi bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önledi. Yola devrilen helezyon, karayolunun bir kısmını kapatarak sürücüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar olay yerine gelerek yolu kontrol altına aldı. Traktör sürücüsü ise aracını güvenli bir noktaya çekerek herhangi bir ikinci kazayı önlemeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Yerel
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