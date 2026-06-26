Haberler

Siirt'te özel bireylerin azmi "Cudivivor" yarışmasıyla ekranlara taşınıyor

Siirt'te özel bireylerin azmi 'Cudivivor' yarışmasıyla ekranlara taşınıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayattaki başarılarına dikkat çekmek için düzenlenen 'Cudivivor' yarışması başladı. 10 yarışmacı, zorlu parkurlarda 250 bin lira ödül için mücadele ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayattaki başarılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Cudivivor" projesinde heyecan başladı.

Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığının destekleriyle, Şırnak İyi Adamlar Eksilmesin Derneği tarafından hayata geçirilen yarışma, renkli ve duygusal görüntülere sahne oluyor. Bir televizyon yarışma programından esinlenerek hazırlanan projede 10 özel gereksinimli bireyler, kırmızı ve mavi takım olmak üzere iki gruba ayrıldı. İş makineleriyle doğa şartlarına uygun şekilde hazırlanan zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılar, hem şampiyonluk hem de 250 bin liralık büyük ödül için ter döküyor. Eleme usulüyle yaklaşık bir ay sürecek yarışmanın ilk etabında parkuru başarıyla tamamlayan takım ödülün sahibi oldu. Proje ekibinde yer alan Hasan Olcan, yarışma alanındaki heyecanı anlatarak, "Şu anda Cudivivor'dayız ve burada inanılmaz bir heyecan var. Yarışmacılarımızın hepsi özel bireyler ve yarışırken çok heyecanlanıyorlar. Biz de onları izlerken aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu kardeşlerimizin hepsine başarılar diliyoruz. Böyle güzel bir atmosferde bulunmaktan çok mutluyuz. İnşallah Cudivivor ilerleyen sezonlarda da daha güzel işlere imza atacak" dedi.

Yarışmacılardan Heme Başkan ise büyük ödülü kazanması halinde parayı ailesine vereceğini belirterek, "Bu parayı alırsam anneme ve babama getireceğim. Annem de babam da hasta oldu. Ben bu parayı anneme veriyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Doğan Barış Kılınç, özel gereksinimli bireyler için ilk kez bu kapsamda bir organizasyon düzenlendiğini belirterek tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Projenin gönüllü destekçilerinden Talat Akıl ise amaçlarının, fırsat verildiğinde özel bireylerin neleri başarabileceğini tüm Türkiye'ye göstermek olduğunu ifade ederek, projeye destek veren Siirt Valiliği ve Eruh Kaymakamlığına teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı

Düğün savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Depremde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uzaydan görüntülendi
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Özgür Özel'e Diyarbakır'da davul zurnalı karşılama

Özgür Özel'e Diyarbakır'da davul zurnalı karşılama
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi