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Siirt'te özel bireyler ve çocuklar böğürtlen hasadında buluştu

Siirt'te özel bireyler ve çocuklar böğürtlen hasadında buluştu
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Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Tarımsal Rehabilitasyon Projesi kapsamında düzenlenen Böğürtlen Şenliği'nde özel bireyler ve koruma bakım altındaki çocuklar birlikte hasat yaptı. Etkinlikle üretime katılım, sosyal beceri gelişimi ve paylaşım amaçlandı. Toplanan böğürtlenlerle reçel yapılarak dayanışma pekiştirildi.

Siirt'te özel bireyler ile koruma ve bakım altındaki çocuklar böğürtlen hasadında bir araya geldi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde yürütülen Tarımsal Rehabilitasyon Projesi kapsamında düzenlenen "Böğürtlen Şenliği'nde özel bireyler ve çocuklar birlikte böğürtlen hasadı yaptı. Katılımcılar hem üretim sürecine dahil olmanın hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Tarımsal Rehabilitasyon Projesi ile özel bireylerin toprağı tanımaları, üretim süreçlerine aktif olarak katılmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanırken, hasat etkinlikleri aynı zamanda rehabilitasyon çalışmalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Etkinlik sonunda toplanan böğürtlenlerin bir kısmı, koruma ve bakım altındaki çocuklar tarafından çocuk evlerine götürülerek personel eşliğinde reçel yapımında kullanıldı. Böylece üretim süreci hasatla sınırlı kalmayıp paylaşım ve birlikte üretme anlayışıyla devam etti.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer sosyal ve üretim odaklı etkinliklerle özel bireylerin ve çocukların sosyal yaşama katılımlarını desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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