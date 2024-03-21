Siirt'te Nevruz Bayramı coşkusu

Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Siirt'te düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde halk oyunları gösterisi yapılarak, Nevruz ateşi yakıldı. Daha sonra il protokolü örs üzerinde demir dövdü. Yağışlı havaya rağmen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "Bugün 21 Mart, baharın habercisi olan bayramımızı kutladık. Bugün hava muhalefetine rağmen güzel bir gün geçirdik. Gençlerimiz, valimiz, protokolümüzün ve değerli öğrencilerimizin katılımıyla etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hava muhalefetinden dolayı etkinliğimizi istediğimiz gibi gerçekleştiremedik ama yine de mutlu, güzel bir gün oldu" dedi.

Etkinliğe katılanlar yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak, halaylar çekti. - SİİRT