Siirt'te Kızılay Haftası Etkinlikleri: İlkokul Öğrencilerine İlk Yardım Eğitimi

Siirt'te Türk Kızılay tarafından ilkokul öğrencilerine "Heimlich" manevrası ve birçok ilk yardım konuları anlatıldı.

Ülke genelinde "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla kutlanmaya başlanan Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Siirt merkez Kışlacık köyü İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Türk Kızılay'ının kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri öğrencilere anlatıldı. Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç ile Kızılay genç gönüllü üyeleri katıldığı etkinlikte öğrencilere Kızılay tarihçesi, amacı, yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı, ilk yardım konusunda özellikle nefes borusu tıkanmasında hayat kurtaran manevra Heimlich nasıl müdahale yapılacağını uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kızılay gönülleri çocukların yüzlerini boyayıp oyunlar oynadı.

Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, Kışlacık köyü İlkokulu'nda öğrencilere iyilik yapmayı anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Altunç, "Bir dizi çalışma programı içerisinde okullarda ilkokul, ortaokul, lise hatta anasınıfı, üniversite ve vatandaşlarımız ile 5 ayrı kategoride çalışmalar içerisindeyiz. Burada güzel çocuklarla beraber gönüllülerimizle birlikte eğlence tertip ediyoruz. İyiliği, iyilik yapmayı anlatıyoruz. Her zaman iyilik iyidir. İyiliğin adı Kızılay'dır" dedi.

Öğrencilerden Özge Keşli, Kızılay ekiplerinin köye gelip çalışmalarını anlattığını söyledi. - SİİRT