Pervari'de vatandaşlar kar yağışının tadını kayarak çıkardı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve yetişkinler sokakta kayak keyfi çıkardı.

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Dün gece saatlerinde bir araya gelen çocuklar ile yetişkinler, naylon ve kızak yaparak kayak yaptı. Grubun keyifli hallere cep telefonu kamerasıyla çekildi. - SİİRT