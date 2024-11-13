Siirt'te Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında, valilik personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi.

Siirt Valiliği binasının giriş katında geçici olarak kurulan kan merkezinde gerçekleştirilen bağış etkinliği, yoğun katılımla sürüyor. Kan vererek bağış kampanyasına destek olan Vali Kızılkaya, kampanyaya tüm Siirt halkını ve sivil toplum kuruluşlarını destek olmaya davet etti. Vali Kızılkaya, Siirt Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunan kamu personelinin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vali Kızılkaya, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için halkın desteğinin önemini vurgulayarak, kampanyayı şehir genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Siirt Kızılay Şube yetkilileri, kampanyaya verilen desteklerden dolayı Vali Kızılkaya'ya, valilik çalışanlarına ve tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. - SİİRT